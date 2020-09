Aurelio Tamayo confesó que no está soltero

¿Aurelio Tamayo está soltero? Eso es lo que muchas chicas se preguntan tras anunciar su ruptura con Leri. Resulta que el famoso padre de dos bendiciones jugó al Pregúntame en Instagram para hablarle de todo a sus seguidores.

Destacó que no está soltero, “no me considero soltero, porque tengo dos hijas que literalmente son como mis novias. Alessa me cela un montón y Rafaella no demora en celarme”.

Le dejó claro a sus seguidores que en la vida real es tal cual y como es en redes sociales.

Todo terminó con Leri

El pasado 11 de julio – a través de su cuenta de Instagram- Tamayo comunicó que había terminado su relación con la madre de una de sus bendiciones, Leribeth: “Esto lo publico, porque lo dije un día, así como publicamos cosas bonitas, ustedes merecen saber que hoy no fue un día bonito y todo acabó. Ella será la mamá de mi hija por siempre, agradezco su trabajo como madre, no daré más comentarios. Solo pido respeto por mis hijas”, escribió.

“Solo diré que di lo mejor que pude, soy un papá que ama a sus hijas por encima de todo, soy una persona que le gusta tener una familia, que no importa si tengo muy poco dinero o quedarme limpio porque mi pareja de curso o mis hijas deban comer, soy humilde, trabajador, y por encima de todo un niño sin papá que perdió a su papá a las 4 años y esa falta que me hizo, me ha hecho esforzarme por ser el mejor papá para mis hijas y daré todo mi esfuerzo y lo hago público, siempre mis hijas tendrán a su papá”, dijo.

“Mi mayor inspiración son mis hijas, son mis hijas, de eso que no te quede dudas”, respondió Tamayo a una pregunta de un seguidor.