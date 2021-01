“Aunque te lo tomes con humor, hay comentarios que duelen”

El streamerIbai Llanos se ha convertido en una de las personas más influyentes en España y un referente para muchos jóvenes. En una de sus últimas retransmisiones en Twitch ha lanzado una reflexión sobre la gordofobia que él mismo ha sufrido y se ha defendido de quien le acusa de promover un tipo de vida poco saludable.

“Creo que es un tema muy serio“, ha manifestado Llanos, que ha asegurado que le da “mucha pena, estoy seguro de que me ve mucha gente con sobrepeso”.

En este sentido, ha reconocido que “tú te lo puedes tomar con humor, cuando te llaman gordo, pero hay un momento en el que, aunque tú te lo tomes con humor, hay comentarios que duelen, sobre todo cuando son hirientes y van a hacer daño”, ha dicho.

En su caso, Llanos ha admitido que “a mí me llama todo el mundo gordo, pero yo me lo tomo con humor, la vida me va increíble… Es como que ya me da igual”. Sin embargo, acto seguido ha indicado que si esa situación sería distinta si le “pilla con 18 años”.

“Es que incluso ahora, que me lo tomo con humor, hacemos bromas, me llamas gordo, te doy la mano… Yo voy al jacuzzi con Reven y me da un poco de vergüenza quitarme la camiseta“, se ha sincerado.

“No sé si os pasa a los que tenéis sobrepeso que hasta incluso con las personas más cercanas no te sientes cómodo con tu cuerpo“, ha añadido a continuación.

Por otro lado, Ibai Llanos también ha criticado a los “gilipollas absolutos y oficiales” que aseguran que “si estás gordo es porque comes mucho”. Para ellos, Llanos ha lanzado un mensaje contundente: “A ver, si adelgazar fuese tan fácil, no habría ningún gordo en el mundo. El tema es que hay gente con sobrepeso que para ellos es muy difícil adelgazar. Porque no tienen una rutina de alimentación buena, porque les da vergüenza ir al gimnasio, porque van al gimnasio y hacen ejercicios de mierda, porque a mí me ha pasado, voy al gimnasio y no me entero”, ha enumerado.

En otro vídeo publicado en Twitter, Llanos ha tirado de ironía para defenderse de quienes le acusan de promover una vida poco saludable. “La realidad detrás de las cámaras y mi adoctrinamiento hacia los gordos“, ha bromeado en el tuit.

“Siempre os he hablado de lo importante que es cuidarse y de lo importante que es tanto hacer ejercicio como no tener sobrepeso. Chicos, tener sobrepeso es una cosa que no está bien, es peligroso tener sobrepeso, pero lo que no puedes hacer es machacar a una persona porque esté gorda (…). Todos los gordos sabemos que tenemos que adelgazar, pero gente, no se puede conseguir de un día para otro”, ha defendido.