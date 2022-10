Aunque compres ‘online’ el ticket es importante para no tirar a la papelera tus derechos

Así que, ese pequeño trozo de papel, o documento en el correo electrónico, tiene mucha utilidad y guardarlo durante un tiempo te puede ser muy útil. Para empezar, es útil para cualquier cambio o devolución , el primer derecho de un consumidor. Si el producto adquirido no corresponde con lo prometido o tiene algún defecto, tenemos el derecho de devolverlo (dentro de la política de devoluciones de una empresa) siempre y cuando demostremos que es nuestro y esto solo puede hacerse con el ticket. Por eso, durante este Black Friday , que está a punto de comenzar, no deberías borrar los correos con los justificantes de compra , ya que no podrás cambiar el producto en caso de que te llegue a casa defectuoso.

You May Also Like