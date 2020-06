Aumentos récord de nuevos casos de covid-19 en los 3 estados de EE.UU. con mayor población

“En lo que me estaría enfocando ahora es en hacer sonar la alarma de nuestros sistemas hospitalarios para estar listos”, dijo Humble. “Porque no importa lo que hagas en este momento, dado el aumento exponencial de los casos, el crecimiento exponencial, teniendo en cuenta el período de incubación de este virus, vamos a entrar en modo de aumento de capacidad para el 4 de julio”.

Arizona actualmente está viendo el mayor número de casos nuevos de coronavirus per cápita de cualquier estado en el país, y más casos nuevos per cápita que cualquier otro estado además de Nueva York o Nueva Jersey han visto, según un análisis de CNN de datos de la Universidad Johns Hopkins.

