Aumentos automáticos presionan al presupuesto

Castillo dijo que si el país pierde el grado de inversión será más difícil atraer capitales, algo fundamental para salir de la situación económica actual. “Tenemos que ser racionales con el gasto. No digo que no se gaste, sino que se conduzca a inversiones que generen empleo y valor agregado a la economía”, planteó.

Con este entorno macroeconómico y fiscal, que refleja el enorme impacto de ese huracán llamado Covid-19 en la economía, para Chapman “no hace sentido y suena incongruente” hacer aumentos en ningún segmento de la economía. “No he escuchado de aumentos en el sector privado y no tiene sentido que se hagan en el público, mucho menos que sean automáticos y que no estén vinculados a rendimiento, productividad y resultados”, sostuvo.

