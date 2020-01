Aumento de salario mínimo afecta los patrones más pobres

Los autores no explican qué efectos puede tener en sus hallazgos el hecho de que Israel no cuenta con ese tipo de disposiciones.

Puesto que los empresarios con ganancias bajas con respecto a sus pares están en una mejor posición en comparación con la población en general, aumentar el salario mínimo todavía es progresista. No obstante, podría ser injusto, pues los empresarios de ingresos bajos pagan, pero los empresarios más adinerados y los empleados con mejores ingresos no.

