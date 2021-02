¿Aumento de impuestos a la vista?

Nos queda la última alternativa, que implica continuar endeudando al país. El acceso al financiamiento no es ilimitado. Todo tiene un tope. Imaginemos una familia que no tiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos; podrá usar su tarjeta de crédito durante un tiempo, hasta que se le agota la línea de crédito. Algo así sucede con los países, pueden endeudarse hasta que llegan a un tope y a partir de ese momento ya no pueden continuar tomando más deuda, salvo que la reestructuren. En ese momento aparecen entidades multilaterales (principalmente el Fondo Monetario Internacional, FMI) quienes se ofrecen a facilitar la reestructuración, a través de un financiamiento, un aval o una estructuración especial de la deuda.

