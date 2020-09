Aumentaría boicot electoral en Venezuela si no hay observadores

“Tienen que conocer nuestra opinión directamente, no a través de Maduro o los medios de comunicación”, dijo González. “Hoy no hay condiciones ideales para votar, pero, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestras casas o peleamos? Capriles y yo hemos decidido pelear”.

Sin un acuerdo que permita la observación internacional de la votación del Congreso, la oposición dividida probablemente se unirá detrás de un boicot y deslegitimará cualquier victoria de Maduro. Un bloque de oposición más grande, liderado por el presidente de la Asamblea Nacional respaldada por Estados Unidos, Juan Guaidó, no participa en las conversaciones y ya estaba llamando a los venezolanos a no participar de la elección.

You May Also Like