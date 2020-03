Aumentan los especuladores en EEUU en medio de la crisis

Dunklin reportó desde Dallas y Pritchard desde Los Ángeles. El periodista de The Associated Press Michael Balsamo en Washington contribuyó para este despacho

Los gobiernos estatales investigan todavía muchas de las denuncias. Si bien algunos han presentado demandas, otros han determinado que algunas de las denuncias no cumplen con su definición de especulación de precios, es decir, de un aumento de precio de por lo menos 10%. Aproximadamente 10 estados no cuentan con leyes para ese tipo de abuso.

You May Also Like