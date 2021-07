Aumentan los decesos por COVID-19 en el sudeste asiático

En India, con una población de casi 1.400 millones de personas, el número de víctimas mortales por COVID-19 supera al de los países del sudeste asiático. Pero su promedio de decesos a 7 días por millón de habitantes alcanzó un máximo de 3,04 en mayo, según la publicación científica online Our World in Data, y sigue a la baja.

En Malasia, las medidas de confinamiento no han logrado reducir la tasa diaria de contagios. El país, con unos 32 millones de habitantes, superó por primera vez la barrera de las 10.000 infecciones por día el 13 de julio y no ha vuelto a bajar de esa cifra.

You May Also Like