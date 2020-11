Aumentan las multas por faltas al historial de crédito

Durante este año (hasta la fecha), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), ha aplicado 99 multas por un total de B/.155,800.00 debido al incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito).

Los agentes económicos con más multas por incumplimiento del historial de crédito, son los bancos con 26 por B/.46,800.00; financieras 23 con B/.27,000.00; agencias de cobro 11 por B/.17,000.00; universidad 5 sanciones por B/.10,000.00, telefonía (5 sanciones por B/.9,000.00) y televisión por cable (B/.7,000.00), entre otras actividades.

La no rectificación del historial de crédito de los clientes, es el principal motivo de estas multas (36 por B/.53,000.00). Esta denuncia se presenta cuando los consumidores no están conformes con el dato que refleja el comportamiento de sus pagos. Otra de la causa, con 19 sanciones por 29 mil balboas, fue no eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado, tomando en cuenta que no se ha realizado pago alguno a la obligación desde hace 7 años del último pago realizado).

También se destacan 16 multas (B/.26,000.00) por no eliminar observación de cuenta contra reserva, o sea el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes.

La Acodeco es la entidad es la encargada de atender las quejas de los consumidores o clientes sobre el historial de crédito y de aplicar las respectivas sanciones a los agentes económicos que incumplan con lo establecido en dicha legislación.

Se les recuerda a los consumidores que para la atención de estos casos por historial de crédito, se puede solicitar orientación a través del WhatsApp 6330-3333.