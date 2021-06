Aumentan las críticas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por la detención de la opositora Cristiana Chamorro

El precandidato Arturo Cruz , un ex embajador del Gobierno del sandinista Daniel Ortega (2007-2009) y uno de los aspirantes que cumple con casi todos los requisitos que exige el CSE, a su turno afirmó: “Si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso (electoral)”.

Por otro lado, el Frente Hemisférico por la Libertad (FHL), compuesto por políticos, organizaciones no gubernamentales, ex diplomáticos y académicos de 15 países, también se sumó este viernes a la condena internacional por el arresto domiciliario e inhabilitación para cargos públicos de la opositora nicaragüense.

