Aumentan casos y pruebas en las últimas cuatro semanas

Prosperi envió un mensaje a la población joven que piensa que el virus no le hará daño. “Las personas de entre 20 y 40 años que se contagian actualmente puede ser que no afronten síntomas graves, pero recuerden que la Covid-19 deja fibromas [cicatrices] en los pulmones. Precisamente, los fibromas son padecimientos que acortan la esperanza de vida a futuro. Eso hay que tomarlo muy en cuenta”.

You May Also Like