Aumenta presión sobre Kandahar | La Prensa Panamá

Un militar norteamericano contactado por The Associated Press dijo carecer de información sobre esa versión. Empero, los funcionarios del Pentágono dijeron anteriormente que centraron su campaña de bombardeos en dos zonas de Afganistán.

Un vocero del Comando Central de Estados Unidos, dijo en Washington que la población no fue atacada. “Simplemente no sucedió”, señaló el mayor del Cuerpo de Infantes de Marina, Brad Lowell. Precisó que los aviones bombardearon una zona, pero que no era civil.

