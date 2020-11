Aumenta presión sobre fondo de pensiones chilenos

El regulador advirtió que los retiros de rentas vitalicias podrían llegar a $2 mil 800 millones, según Diario Financiero . Las compañías de seguros están preparando sus equipos legales y considerando si llevar el caso a tribunales internacionales, ya que varias son propiedad de compañías extranjeras como Metlife Inc., Principal Financial Group Inc. o la española Mapfre SA.

You May Also Like