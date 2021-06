Aumenta número de personas en busca de hisopados en Chitré

Las autoridades de Salud realizaron un llamado a la población a evitar lugares concurridos, no participar en eventos ni actividades no permitidas o donde no se guarden las medidas de bioseguridad, para evitar más contagios y muertes por el virus, o bien un nuevo cierre de actividades económicas.

“Todos los días nos sale en este puesto más de 20 casos en este puesto de hisopado. Esto es algo alarmante porque los casos se nos han duplicado, por lo que hacemos ese llamado a la población a no descuidar las medidas c ontra el Covid-19”, indicó.

