Aumenta la venta de armas en EE UU por el temor a los efectos del coronavirus

En este sentido, opinó que comprar armas ahora “no es buena idea”. “Todos debemos ser responsables para que no caigan en manos de gente que no debería tener”, agregó.

“Esa compra de armas es una compra de pánico, pero nosotros estamos disponibles y visibles en todas las comunidades. No necesitamos que nadie nos asista. Estamos listos para defender al público, no necesitamos ayuda”, aseveró en una rueda de prensa en su sede central.

Largas filas de compradores se vieron este fin de semana frente a la tienda de armas Martin B. Retting en Culver City, en el condado de Los Ángeles, haciendo que la tienda colocara un mensaje en su cuenta de Facebook disculpándose con los clientes por no permitir pruebas en algunas de las armas, y no poder atender a todos sus clientes.

