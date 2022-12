Aumenta la solicitud de créditos para viviendas

“Es bastante complejo el mercado inmobiliario al no contar con un buen salario. Comprar una vivienda es una inversión para el futuro de una familia, y no vale la pena solicitar un crédito para un apartamento que parece una caja de fósforos, así que hay que tener un ingreso familiar por encima de los 2,500 dólares si se quiere comprar uno de más de dos habitaciones. Es difícil para una pareja joven sin ahorros y con bajos ingresos comprar en la ciudad”, admitieron.

“La dificultad no solo era el crédito, si no que estuviese dentro de nuestro presupuesto y en la ciudad de Panamá, porque todas las opciones más económicas eran en Panamá Oeste”, cuenta Chang, al señalar que el abono inicial del apartamento lo negociaron por cuotas y finalmente optaron por una propiedad de 100 metros cuadrados a 180 mil dólares, cerca de la vía Ricardo J. Alfaro. El precio los fijó en el último eslabón para optar a financiamiento con una tasa de interés preferencial.

You May Also Like