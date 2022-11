Aumenta la lista de lesionados para el Mundial de Qatar: Werner, K.O.

Las lesiones son el gran temor de los grandes futbolistas de Europa , que inmersos en plena competición de clubes, no dejan de pensar en la cita mundialista que partirá en dos el calendario habitual y en los compañeros de profesión que no llegarán a la cita . Hace apenas una semana era Pogba , pieza clave de la Francia de Deschamps, el que anunciaba su ausencia, y este miércoles se ha unido a él Timo Werner .

