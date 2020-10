Aumenta el síndrome del ojo seco a causa de la pandemia

Causada por la mala lubricación e hidratación del ojo –cuando no hay cantidad suficiente de lágrima o ésta no es de buena calidad– la sequedad ocular ocasiona molestias que afectan en el día a día como, por ejemplo, irritación, escozor, enrojecimiento, sensación de quemazón o no poder eliminar las pequeñas partículas o microrganismos que entran en el ojo y mantener una buena visión.

