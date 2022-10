aumenta el riesgo de sufrir demencia, según un estudio

Dormir es fundamental para la salud, y de hecho estamos más que habituados a escuchar las consecuencias que puede tener un mal descanso en nuestro bienestar. Lo que muchas veces no es tan conocido es que dormir excesivamente también puede ser perjudicial, o al menos síntoma de un problema mayor.

Por ejemplo, un estudio realizado sobre la población rural de China ha relacionado el sueño prolongado y acostarse pronto con un mayor riesgo de padecer demencia.

El exceso de sueño se asocia con deterioro cognitivo

Además, tal y como señalan los autores en el artículo al respecto, publicado en la revista científica Journal of the American Geriatrics Society, también concluyeron que incluso en aquellos sujetos que no habían desarrollado demencia había cierto grado de declive cognitivo, algo que era especialmente evidente en las personas de entre 60 y 74 años y en los hombres.





Un punto interesante del trabajo es que estudia una demografía diferente a las que suelen acaparar los estudios (poblaciones caucásicas y urbanas de Norteamérica y Europa Occidental), con su particular idiosincrasia socioeconómica, cultural, educativa y de estilo de vida.

Por ejemplo, estudios previos habían revelado que en la población rural china, los adultos típicamente se van a dormir más temprano y tienen una peor calidad de sueño que sus homólogos urbanos. Coincidentemente, las áreas rurales del gigante asiático registran una mayor prevalencia de la demencia que las urbanas.

Una relación misteriosa

Más concretamente, las personas que dormían más de ocho horas tenían un riesgo un 69% mayor de padecer demencia que aquellas que dormían entre 7 y 8 horas. El riesgo también se duplicaba en quienes se iban a dormir a las 21.00 horas o antes, frente a aquellos que se iban a dormir pasadas las 22.00 horas.





El estudio, cabe remarcar, es observacional, con lo que no puede establecer verdaderas relaciones de causalidad. Por ejemplo, tal y como apunta un artículo en el portal de noticias sanitarias Medical News Today, no tiene en cuenta la presencia o ausencia de apnea del sueño, un trastorno especialmente prevalente en hombres y que puede tener efectos importantes sobre el deterioro cognitivo.

Por ello, es necesario seguir investigando la naturaleza de la relación entre la demencia y el tiempo y la calidad del sueño, a fin de entender cómo los ajustes del descanso pueden afectar a la enfermedad.

