Aumenta el número de muertos por colapso del edificio en Miami

El informe, que no dio ninguna indicación de que la estructura estuviera en riesgo de colapso, fue completado por Frank Morabito con Morabito Consultants. CNN se comunicó con Morabito Consultants el viernes, quienes no ofrecieron comentarios.

El informe de octubre de 2018 se incluyó en una serie de documentos de registros públicos que se publicaron durante la noche en el sitio web de la ciudad de Surfside, Florida. The New York Times fue el primer medio de comunicación en publicar una historia sobre el informe de este estudio.

