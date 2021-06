aumenta el número de muertos en derrumbe de edificio

«Incluso en un edificio más nuevo vemos algo de corrosión, pero no todos los trozos de corrosión que vemos tienen el mismo peso», dijo. Kolar dijo que las grietas del estuco y la pintura descascarillada no tienen «nada que ver con… la estabilidad del edificio».

«Cuando alguien nos muestra los daños y la corrosión y las barras de refuerzo expuestas en la parte inferior del balcón, se trata de un elemento horizontal que básicamente sólo soporta ese piso. Así que, si hay un colapso de un balcón, lo más probable es que no cause ningún daño adicional al resto del edificio, excepto a ese balcón en particular.»

You May Also Like