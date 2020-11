Aumenta desacato por pensiones alimenticias y rebajas de pensión

Tras la apertura de los juzgados, los desacatos por pensión alimenticia se han incrementado hasta el doble, al tiempo que han aumentado las audiencias para pedir rebaja de pensión, debido a la situación económica en la que se encuentran muchos padres.

Nitzia Góndola Rodríguez, abogada especialista en derecho de familia, indicó que se han tenido que dar muchas rebajas de pensión de alimentos.

Durante la pandemia fueron muy pocos los casos donde se ordenó desacato e igual cuando se ordena un desacato la parte afectada puede apelar y esa apelación lo que hace es que suspende la medida de arresto. Mientras eso se va a medida de apelación pueden pasar de 3 a 4 meses para poder arreglar, pagar y no tener que ir detenido.

Añadió que se llegaron a acuerdos cuando las personas empezaron a recibir los bonos y lo que hacía el juez es que la mitad del bono se le aplicaba al niño y la otra mitad al padre que lo recibió. Y se logró no declarar desacatos.

Todavía hay personas que están en esa situación, aclaró, pero si no lo comunican al tribunal y no explican su situación ahora que se levantó el confinamiento, puede ser que los hayan declarado en desacato, pero como no han sido notificados o la persona no ha ido, los desacatos van a estar ahí en espera y puede ser que se lleve el susto cuando lo logren notificar.

Reglamentación de visita

En cuanto al tema de la reglamentación de visitas durante la pandemia, la especialista en derecho de familia destacó que como los juzgados de familia también se vieron obligados a cerrar producto del confinamiento, por esos tres meses no hubo vigilancia del régimen de visitas, pero tampoco se dio una suspensión de la misma, sino que se dejó al criterio de voluntad de las partes poder llegar a acuerdos por la situación de la pandemia.’

Una vez se levantó la restricción para que se pudiera salir en día de hombre y mujeres, se les solicitó a los abogados de familia que se modificaran los acuerdos y que las entregas y devoluciones de los niños. “Se modificaron acuerdos para que los niños pudieran ser retirados los jueves día de hombres y ser entregados los lunes días de mujeres con su régimen de visita en mano, para que se diera la entrega”, precisó. Ahora que se levantaron todas las medidas los regímenes de visita se deben cumplir, tal cual lo establece la resolución y efectuarla al pie de la letra. Ya no hay excusa para que los padres puedan tener ese derecho de pasar tiempo con sus hijos.

“Los tribunales hasta el momento no han declarado desacatos por régimen de visitas, ya que se entiende la situación que está viviendo el mundo y los jueces no quisieron tomar la responsabilidad de exigir que se diera el régimen de visitas para evitar poner en riesgo al niño”, dijo.

Durante esos meses, cum plir con un régimen de visitas era exponer a los niños, por lo que los jueces enviaron un comunicado a los abogados de familia para que en casos de “extrema urgencia” pudieran acudir ante algún tribunal.

“A pesar de estar cerrados se podían presentar solicitudes de medidas urgentes ante la Secretaría del Tribunal, ellos se reunirían y tomarían las decisiones correspondientes.

Hubo padres que siguieron viendo a sus hijos, los fines de semanas alternos con todas sus medidas debido a la buena comunicación que tenían.

La fuente explicó que en otros casos, donde los padres no tienen buena comunicación, sí se vieron afectados y tomaron las medidas como si la otra parte les coartara el derecho de ver a sus hijos y es ahí donde los abogados de familia les tocaba conversar con las partes, para ver qué era lo mejor para el beneficio de los niños.