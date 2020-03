Auge y ocaso de los talibán

ISLAMABAD, Paquistán (Reuters). —Prohibieron la música y la televisión. Las mujeres no podían trabajar ni las niñas ir a la escuela. A los hombres no se les permitía arreglarse la barba y las ejecuciones sumarias se llevaban a cabo cerca de la meta de una cancha de fútbol. También erradicaron las drogas y limpiaron el país de armas. Esos eran los talibán.

You May Also Like