Audio exclusivo revela que Giuliani presionó a Ucrania en 2019

Giuliani impulsó muchas de estas teorías incluso después de que Volker le advirtiera que los funcionarios de Ucrania que le estaban proporcionando información no eran dignos de confianza, y dijo que las acusaciones de corrupción contra Biden «simplemente no eran creíbles», según el testimonio de Volker en la investigación de juicio político de la Cámara.

Giuliani no ha respondido a las peticiones de comentarios de CNN sobre la nueva grabación de audio. En el pasado, ha dicho que no hizo nada malo en Ucrania y que simplemente perseguía los mejores intereses de su cliente. Giuliani también condenó el juicio político de Trump por el asunto de Ucrania y dijo que la conducta de Trump era constitucional y adecuada.

