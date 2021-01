Audiencia preliminar en el caso ‘Lava Jato’ fue reprogramada para el mes de junio

La pesquisa tuvo su origen en publicaciones locales y extranjeras sobre la posible relación entre la firma Mossack Fonseca & Co. (Brasil) y Mossack Fonseca & Co. (Panamá) en la presunta comisión de delitos en Brasil, consistentes en la creación de sociedades offshore para el “ocultamiento de valores y patrimonio de procedencia sospechosa”.

You May Also Like