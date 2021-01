¡Atrevido bañador! Jennifer Lopez cautiva la mirada de fans

La intérprete de “Ain’t Your Mama” en más de una ocasión ha dejado en claro porqué es una de las celebridades consentidas de los internautas, no solamente por su figura que ha logrado enloquecer a millones sino también por su éxito como estrella tanto del cine como de la música.

Conocida como Jenny from the block o JLo la hermosa Jennifer Lopez dejó más que impactados a sus seguidores, todo gracias a que compartió una publicación en la que aparece presumiendo su figura con un traje de baño de dos piezas bastante diminuto.

You May Also Like