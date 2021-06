Atrévete a Pensar | La Prensa Panamá

Uno de los mayores problemas de quien supone, es que termina creyendo en lo que da por cierto. Frecuentemente, una simple, inocente o, incluso, mal intencionada suposición, termina siendo un rumor, un prejuicio, un estereotipo o una falsa verdad con el potencial de desencadenar innumerables conflictos sociales. Es lamentable que la mayor parte de nuestras suposiciones son de naturaleza negativa. Según la psicología evolutiva, obedece a la necesidad del ser humano de dar sentido y significado al mundo que le rodea. Debido a que parte de ese mundo se caracteriza por su naturaleza hostil, el mecanismo de defensa evolutivo de la mente se centra en aquellas situaciones desfavorables que pueden representar un peligro para su existencia. El cerebro no busca la verdad: intenta sobrevivir. Trata de convencerse siempre de la opción más cómoda, de la que concuerda mejor con su realidad. La memoria y el inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, como si de un rompecabezas se trata. Ya decía Kant: “Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros”.

