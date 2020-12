Atlético y Real Madrid quieren seguir al frente de LaLiga durante fiestas navideñas

Después de su entrevista a la televisión española La Sexta difundida el domingo por la noche, Lionel Messi, quien no estará contra el equipo guipuzcoano, tendrá que demostrar en las siguientes jornadas que todavía está “concentrado” con los azulgrana, pese a que reconoció que no había “decidido nada” sobre su futuro en Barcelona, cuando quedan seis meses para que acabe su contrato.

