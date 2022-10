Atlético Nacional expone su invicto ante Universitarios

Vale la pena mencionar que el certamen de este año contará con una fase regular de tres rondas en la cual cada quinteno hará 15 partidos y los cuatro primeros lugares de la tabla avanzarán a la semifinal que será cruzada (1 vs. 4 y 2 vs. 3) al mejor de cinco encuentros. Los dos finalistas también tendrán que medirse en una serie pactada al mejor de 5.

You May Also Like