Atlético de Madrid vs. Liverpool de Champions League, en directo

El Liverpool vuelve a Madrid, escenario en el que conquistó la Champions de 2019 contra el Tottenham en su última visita, y espera sacar un nuevo resultado positivo para acercarse a los cuartos de final. No obstante, enfrente tendrá a un Atlético que no se encuentra en su mejor momento pero apela a su célebre espíritu de lucha y ha preparado un enorme mosaico para recibir a sus jugadores para empezar la eliminatoria con buen pie.

