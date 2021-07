Atlanta Braves pierde a venezolano Ronald Acuña Jr. por resto de temporada al sufrir un desgarro

MIAMI — Una resonancia magnética el sábado reveló que la estrella de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., sufrió un desgarro completo del ligamento cruzado anterior derecho. Se someterá a una cirugía de final de temporada, anunció el equipo en las redes sociales.

Acuña Jr. fue sacado del campo llorando después de sufrir la lesión durante la victoria de Atlanta por 5-4 sobre los Miami Marlins más temprano en el día.

En su disponibilidad posterior al juego, antes de que se conocieran los resultados, el mánager de Atlanta, Brian Snitker, expresó su preocupación por el jardinero, pero no esperaba noticias sobre los próximos pasos hasta el domingo. La noticia llegó un poco antes y claramente no era lo que el equipo quería escuchar.

“Está sufriendo mucho, puedo decirte eso. Es una ausencia difícil para el equipo y para él”, dijo Snitker después de la victoria.

Acuña Jr. aterrizó torpemente sobre su pierna derecha después de saltar sobre la franja de advertencia en el jardín derecho para intentar atrapar una línea de Jazz Chisholm Jr. en la quinta entrada. Acuña se estrelló contra la pared de los jardines y se derrumbó en la franja de advertencia, agarrándose inmediatamente la rodilla derecha mientras Chisholm Jr. aceleraba con un jonrón dentro del parque.

Acuña Jr. intentó alejarse, pero cayó al suelo en el jardín derecho poco profundo. Un trainer lo atendió mientras se recuperaba un carrito, y los compañeros de equipo preocupados se reunieron en silencio a su alrededor.

Las lágrimas brotaron de los ojos del joven de 23 años mientras esperaba. Cuando el carro se detuvo en la pista de advertencia cercana, tuvo que ser ayudado a subir y no puso ningún peso sobre su pierna derecha.

El lanzador de los Braves, Max Fried, permitió tres hits seguidos, pero se dispuso a retirar al equipo con dos ponches después de la lesión.

