Atentos a las señales del cáncer de colon.

No hay ningún cuidado específico en un paciente sobreviviente de cáncer de colon, no se puede garantizar que regrese la enfermedad, pero se le recomienda al paciente llevar una dieta balanceada, consumir fibra dietética a través de los vegetales, disminuir las carnes rojas y las grasas. La fibra es fundamental, ya que hace que el transito del alimento por el intestino sea más rápido además que absorbe sustancias carcinogénicas, que están en estudio, pero que entre ellas podemos señalar los alimentos ahumados, parte quemada de las carnes a la parrilla, por ejemplo, los nitritos y otras sustancias.

You May Also Like