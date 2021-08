atentado en Kabul, más de 90 muertos, entre ellos militares de EE.UU.

“Puedo confirmar que ha habido un bárbaro atentado terrorista, al parecer una serie de atentados, en Kabul en el aeropuerto, en la multitud del aeropuerto, en el que lamentablemente han perdido la vida miembros del ejército estadounidense y también muchas víctimas afganas”, dijo Johnson. “Creo que [estos ataques] son despreciables, pero me temo que es algo para lo que nos hemos tenido que preparar. No va a interrumpir nuestro progreso, vamos a seguir con nuestra evacuación”.

“Sabemos que la ventana de oportunidad se está cerrando. Decenas de miles de personas han sido rescatadas, pero quiero repetirlo hoy: no olvidaremos a las personas que no pudieron ser rescatadas por el puente aéreo. Al contrario, haremos todo lo posible para permitir su evacuación”, dijo Merkel.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo este jueves que aquellos que aún no han podido acceder a los vuelos de evacuación desde Kabul no van a ser olvidados, y añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sigue negociando con los talibanes.

