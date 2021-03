Atentado a la libre empresa y a la autonomía de las universidades particulares

Las universidades, al igual que todo el sector económico del país, han sido fuertemente afectadas por la pandemia. La deserción se registra en un 50%, con fuerte disminución de los ingresos, producto de esta deserción, de la mora y ajustes que tuvieron que aplicar las universidades a estudiantes que por sus condiciones económicas no podían cancelar totalmente su colegiatura. Sin embargo, en las universidades, pese a que tuvieron que acogerse a la modalidad virtual para no perjudicar a los estudiantes y permitirles continuar sus estudios, los costos de operación no disminuyeron. Las universidades han tenido que hacer frente a los costos de planilla de personal docente y administrativo, adquisición y fortalecimiento de equipos de tecnología para las clases virtuales, alquileres de edificios y equipos, compromisos financieros con la banca, mantenimiento de infraestructura y de equipos, dotar de equipos al personal en teletrabajo y pagos de electricidad, entre otros. Adicional, las universidades particulares tienen altos costos por aprobación de sus carreras y para actualizarlas, y las universidades que tienen sedes o extensiones en otras áreas del país, pagan a la CTDA por cada sede que tenga.

