Atentado a Ciro Gómez Leyva: así lo siguieron en una moto con la que huyeron hacia Edomex

“Salía de “Imagen” del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta ”, dijo el comunicador.

“A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público , los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trecientos metros de mi casa, en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de las instalaciones”, explicó.

“Antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Gracias de corazón , no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes”, dijo Ciro con una vos temblorosa.

