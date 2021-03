Atender la fila de barcos, el nuevo reto del canal de Suez

El Ever Given ha salido a flote. El gigantesco buque portacontenedores que bloqueó el canal de Suez, en Egipto, durante casi una semana finalmente fue desatorado de la vital arteria comercial, lo que plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo tomará despejar el que puede ser el mayor embotellamiento marítimo en la historia de la vía fluvial?

You May Also Like