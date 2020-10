¡Atención Veraguas! Si no se portan bien vendrá la cuarentena

Un funcionario gubernamental que pidió la reserva de su identidad, dijo que hay demasiada irresponsabilidad ciudadana como por ejemplo arrojar las mascarillas en lugares públicos, salir a las calles sin la protección bucal, no lavarse las manos con frecuencia, acudir a la calle en especial a donde hay asistencia de personas sabiendo que son positivas de COVID-19 y no guardar las medidas de bioseguridad entre muchas otras.

You May Also Like