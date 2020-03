¡Atención, padres primerizos! Amazon tiene el secreto para que vuestros bebés duerman (y vosotros descanséis)

Si perteneces al club de Amazon Music Unlimited, por 3,49 euros podrás disfrutar de estas nanas a piano que conseguirán que los más pequeños (y, también, algún que otro adulto) comiencen a cabecear. Si, por el contrario, aún no sabes en qué consiste este programa de Amazon, échale un ojo al mes de prueba gratuito: tendrás acceso ilimitado a 50 millones de canciones sin compromiso de suscribirte finalizados los 30 días. Eso sí, el que avisa, no es traidor: te vas a enamorar de este programa.

Darle un biberón, mecerle en brazos y hasta sacarle de paseo. Lo habéis probado todo para que vuestro bebé se duerma y, aunque a veces lo conseguís, hay momentos en los que la desesperación se adueña de vosotros. Cada niño es un mundo, pero el descanso de los más pequeños suele ser objeto de debates y el protagonista de muchas preocupaciones paternas. Así que no, no estáis solos. Ni en esto ni en ser los únicos con unas ojeras bien marcadas (que podéis evitar si contáis con un rodillo de jade), el signo evidente de noches sin dormir intentando consolar a vuestra criatura.

