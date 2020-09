¡Atención!, ‘Farmacéuticos Nuevos Idóneos’ exigen respeto y respuestas concretas

Además de contar con su idoneidad de manera física basada en el Decreto 520 del 31 de marzo de 2020 y la Resolución 15 del 6 de abril de 2020 , por el periodo de pandemia. Sin embargo se comete el irrespeto de excluir al resto de profesionales, que ya cuentan con la idoneidad y están a la espera de plazas de trabajo. En tanto, sus c olegas que aún no han podido realizar la prueba, están a la espera de dicho examen desde el mes de marzo 2020 y de la aprobación del mismo para poder ejercer.

No obstante, de parte de las autoridades del MINSA/CSS, no se han obtenido respuestas concretas ante tales, comunicados emitidos.

You May Also Like