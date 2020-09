Atascos, marchas y dudas en la operación salida del Real Madrid: Bale, Brahim, Ceballos, Mariano, James…

Isco Alarcón tampoco tiene garantizado su futuro de blanco. Aunque está como el gran tapado en esta operación salida, el de Benalmádena no tiene prisa por irse. Ha perdido mucho protagonismo, pero su marcha no es prioritaria para Zidane, aunque tampoco le tenga entre sus primeros candidatos.

Lo de Gareth Bale ha pasado de ser un drama a ser una comedia. Él mismo se lo toma a risa, y no sólo es su altísima ficha, sino su actitud la que hace que no le puedan vender fuera. El galés tiene contrato hasta 2022, uno de los sueldos más altos de la plantilla y ninguna oferta de fuera. Sus lesiones, reales o fingidas, no ayudan a ponerle en el mercado.

A James Rodríguez llevan años intentando colocarle fuera, pero el colombiano no acaba de consumar su marcha. El Everton de Carlo Ancelotti es el mejor situado para llevárselo, pero no acaba de cuajar.

Brahim Díaz y Dani Ceballos son los últimos, a fecha de edición de esta noticia, en consumar que no jugarán como madridistas esta temporada. El malagueño ha sido cedido al Milan , donde quieren que tenga los minutos que no tuvo ni tendrá en el actual Real Madrid. A poco, ya que la pasada temporada sólo disputó 77 minutos.

