Ataques rusos golpean Kyiv y otras ciudades de Ucrania y dejan varios muertos

“En toda Ucrania, las sirenas antiaéreas no amainan. Los cohetes continúan impactando. Desafortunadamente, hay muertos y heridos. Se los pido: no dejen sus refugios. Manténganse seguros y cuiden a sus familias. Aguantemos y seamos fuertes”.

“Hago un llamado a todos los capitalinos: permanezcan en albergues durante la alarma. Si no hay una necesidad urgente, es mejor no ir a la ciudad hoy”.

