Ataques cibernéticos aumentarán un 86%

Ducruet explicó que durante la pandemia, especialistas de WTW en Panamá dieron a conocer a los usuarios cómo detectar el riesgo ante un Ciber ataque, cómo sensibilizar a los equipos de trabajo sobre el incremento de riesgos cibernéticos, cómo ser cautelosos de los correos electrónicos fraudulentos que afirman ser de un experto con información relacionada al coronavirus, cuándo no se deben abrir documentos adjuntos de personas desconocidas o no verificadas, entre otras importantes medidas. Los expertos se mantienen asesorando al público sobre todo tipo de riesgos en materia de seguros, para evitar estos problemas que se incrementaron debido a la situación mundial.’

You May Also Like