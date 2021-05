Ataque aéreo de Israel en Gaza destruye edificio que albergaba a viviendas y medios de prensa | Noticias Univision Mundo

“Este canal no será silenciado. Al-Jazeera no será silenciada”, dijo una presentadora de Al-Jazeera English, con la voz cargada de emoción. “Podemos garantizarlo ahora mismo”, agregó.

Un ataque aéreo israelí destruyó este sábado un edificio elevado que albergaba las oficinas de The Associated Press, la televisora Al-Jazeera y otros medios informativos en la Franja de Gaza, en “el paso más reciente de las fuerzas militares para silenciar el trabajo periodístico desde el territorio” en medio de su batalla contra el grupo extremista Hamas, reportó la propia agencia AP.

You May Also Like