Atalanta – Real Madrid: Horario y dónde ver en vivo el partido de octavos de Champions League

El Madrid llega a Bérgamo con un plantel diezmado por lesiones. El delantero Karim Benzema no se recuperó a tiempo de una molestia y se quedó en España, junto a Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo Goes, Álvaro Odriozola y Éder Militão.

