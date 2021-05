Atacante que mató a 6 miembros de una familia hispana en una fiesta de cumpleaños en Colorado lo hizo porque no lo invitaron | Noticias Univision Tiroteos

Los investigadores aún no saben cómo obtuvo el sospechoso el arma, que Labelle describió como una pistola Smith & Wesson . Dijo que originalmente fue comprado por otra persona en 2014 en una tienda de armas local, pero que no se informó como robado. El sospechoso tenía dos cargadores de 15 cartuchos, uno de los cuales estaba vacío, y la policía recuperó 17 cartuchos gastados en el lugar.

La policía dijo que el hombre armado no había reportado incidentes de violencia doméstica durante la relación y no tenía antecedentes penales. Frabelle identificó al atacante como Teodoro Macías, de 28 años , y a las otras víctimas como miembros de la familia extendida de su novia.

