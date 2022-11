asusta a un desconocido intentando meterse en su coche

Entonces, llegaron al coche blanco de su compañera , con tan mala suerte de que estaba aparcado al lado de otro muy parecido que tenía las luces encendidas. Y, como no podía ser de otra forma, Ana María Aldón y una de sus amigas, la que no era la propietaria del vehículo, se volvieron a confundir .

“Vámonos, descansa, cariño, que es muy tarde”, intentó despedir la expareja de Ortega Cano mientras se acercaba a un coche. “ Ah, ¿que no es este tu coche? No me digas “, dijo ella mientras todos se reían.

