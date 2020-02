Asuntos complejos | La Prensa Panamá

Al exigir algún juez condiciones o requisitos que no establezca el artículo 502 ya citado, estaría incursionando indebidamente en el campo de la investigación que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, como lo establece el inciso primero del artículo 5 en su parte final: “…corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación”, razón por la cual el juez no puede realizar actos que impliquen investigación o ejercicio de la acción penal, como dispone el inciso segundo ya transcrito del artículo 5 del Código Procesal Penal.

La facultad del juez está para evitar que los fiscales añadan casos distintos de los previstos, no para añadir nuevos casos o requisitos que la ley no exige.

A pesar de que el artículo 502 citado habla de que el juez “podrá autorizar… la aplicación” de dichas normas, es obvio que esa facultad no puede ser ejercida caprichosamente. Tiene el juez que ceñirse obligatoriamente a los cuatro casos consagrados en la norma, sin exigir requisitos adicionales, como por ejemplo, exigir una “forma adecuada” (¿?) o que se detalle “las diligencias pendientes” o exigir que la Fiscalía señale otros términos o condiciones que la ley no prevé. Basta que se esté ante uno cualquiera de los cuatro casos que la ley señala para que proceda autorizar la aplicación de las normas previstas en el Capítulo IV.

