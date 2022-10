Astros y Altuve lograron la marca histórica de carreras que les aseguraría ganar la Serie Mundial 2022

La Serie Mundial 2022 llegó empatada al tercer juego, lunes 31 de octubre a las 20:03 ET, y las buenas noticias para Houston Astros no paran. Además del triunfo en el segundo encuentro y en el resurgir de José Altuve , lograron la marca de carreras que les aseguraría ganar el ‘Clásico de Otoño’ contra Philadelphia Phillies.

